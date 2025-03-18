Bursa’da Çarpışma: 1 Ölü, 3 Yaralı

TRAFOĞRAFI KAZANIN YAŞANDIĞI YER

Bursa’nın Harmancık ilçesinde gerçekleşen üzücü trafik kazasında bir kamyonet ile bir otomobil kafa kafaya çarpıştı. Bu kazada 1 kişi yaşamını yitirirken, 3 kişi de yaralandı.

KAZA ANININ DETAYLARI

Kaza, bugün saat 18.30 civarında Harmancık-Orhaneli yolu üzerindeki Saçaklı Mahallesi yakınlarında gerçekleşti. Harmancık yönünde ilerleyen Yasin B. (26) yönetimindeki 16 GJ 541 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Mehmet Pektaş (26) tarafından kullanılan 16 HCN 53 plakalı kamyonetle çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobil adeta hurda yığınına dönerken, olayı gören çevredeki vatandaşlar hemen 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi.

KAYBEDİLEN HAYAT VE YARALILAR

Olay yerine hızlı bir şekilde ulaşan itfaiye ekipleri, araç içerisinde sıkışan yaralıları kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede, kamyonet sürücüsü Mehmet Pektaş’ın olay yerinde yaşamını yitirdiği tespit edildi. Kazada yaralanan 3 kişi ise ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kazaya dair soruşturma başlatıldığı bildirildi.