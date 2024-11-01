Bursa’da Çete Lideri Yakalandı

BURSA’DA ŞÜPHELİ OPERASYONLARI SÜRÜYOR

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü’nde görevli Güven Timleri Büro Amirliği ekipleri, şüphelilere karşı yürütülen operasyonlarına devam ediyor. Ekipler, “Kezzap Murat” lakaplı ve İstanbul’daki silahlı yağma suçlarından 27 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 49 yaşındaki Murat Ü.’nün Bursa’da bulunduğuna dair bilgilere ulaştı. Bu doğrultuda, şüphelinin yakalanması için teknik ve fiziki takip başlatıldı.

OPERASYONDA YAKALANMA VE KİMLİK DEĞİŞİKLİĞİ

Yapılan başarılı operasyon sonucunda çete lideri cadde üzerinde yakalandı. Şüphelinin, kaçmak amacıyla başkasına ait kimlik bilgilerini kullandığı tespit edildi. Gözaltına alınan Murat Ü.’nün ifadesi alındı ve işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.