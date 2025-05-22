Bursa’da Çevresel Denetim Süreci Başlatıldı

MÜSİLAJ TEHLİKESİ VE ÇEVRESEL DENETİM SÜRECİ BAŞLATILDI

Marmara Denizi’nde tekrar ortaya çıkan müsilaj tehlikesi ve Nilüfer Çayı, Gemlik Körfezi ile İznik Gölü’ndeki kirlilik problemleri nedeniyle, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, bölgeyi havadan incelemek amacıyla ziyaret etti. Bu incelemelerin ardından, Bursa’da kapsamlı bir çevresel denetim süreci başlatıldı.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, merkez teşkilattan 35 denetim personelinin Bursa’ya sevk edildiği, bu personele 2’si Mobil Su ve Atıksu Analiz Aracı olmak üzere toplam 8 çevre laboratuvarının da eşlik ettiği belirtildi. Denetim süreci kapsamında Bursa genelindeki 376 sanayi kuruluşu ve 91 atıksu arıtma tesisi inceleniyor. Bu tesislerin 55’i, Marmara Denizi Hidrolojik Havzası içerisinde yer alıyor.

Sanayi tesislerinin baca gazı emisyon değerleri yerinde ölçülürken, arıtma tesislerinden su örnekleri alındı. Denetimlerin amacı, mevcut kirletici unsurları belirlemek ve müsilajın tekrar yayılmasını önlemektir.

Ocak ayından bu yana Marmara’ya kıyısı olan 7 ilde gerçekleştirilen çevresel denetimlere de dikkat çekildi. Balıkesir, Çanakkale, Yalova, Bursa, Kocaeli, İstanbul ve Tekirdağ’da toplam 447 atıksu tesisi kontrol edildi. Alınan 360 su örneğinden 62’sinde yasal limitlerin aşıldığı, 11 belediye ve işletmenin ise arıtma yapmadan doğrudan deşarj ettiği tespit edildi.

Bakan Kurum’un, geçtiğimiz hafta Bursa Ticaret ve Sanayi Odası tarafından düzenlenen 2. Uludağ Çevre Forumu’nda yaptığı konuşmada, Marmara Denizi’nin korunmasına yönelik hazırlanmış 22 maddelik bir eylem planına sadık kalınmasının ve ileri biyolojik arıtma tesislerinin acilen devreye alınmasının büyük önem taşıdığını vurguladı.