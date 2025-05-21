Bursa’da Demir Saplanan Çocuk Yaralı

İNEGÖL’DE KÜÇÜK ÇOCUĞUN KAZASI

Bursa’nın İnegöl ilçesindeki üç katlı bir apartmanın bahçesinde oynayan Asaf O., duvardan atlamak isterken sağ bacağına korkuluk demiri saplandı. Çığlıkları duyan çevredeki insanlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne iletti.

İTFAİYE EKİBİ HIZLA MÜDAHALE ETTİ

İhbarın ardından olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri geldi. İtfaiye ekibi, çocuğun bacağına saplanan demiri yaklaşık 30 dakikalık bir çalışma ile kesti.

AMELİYATLA DEMİR ÇIKARILDI

Asaf O., bacağındaki demirle birlikte İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada demirin çıkarılması için ameliyata alındı. Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Olayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı.