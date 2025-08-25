Gündem

“Bursa’da Deprem Oldu!”

DEPREMİN ETKİLERİ SÜRDÜRÜYOR

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde 10 Ağustos’ta meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremin artçı sarsıntıları vatandaşlara zorlu anlar yaşatmaya devam ediyor. Bu süreçte, Bursa’da bugün saat 11.15’te bir deprem daha gerçekleşti.

DEPREM BÜYÜKLÜKLERİ FARKLI RAKAMLARLA AÇIKLANDI

Kandilli Rasathanesi, bugünkü depremin büyüklüğünü 3.4 olarak belirledi. Ancak, Deprem Ağı uygulaması bu sarsıntının büyüklüğünü 5.6 olarak bildirdi. Bu farklılık, deprem haberlerinin kaynakları arasında yaygın bir sorunu gözler önüne seriyor.

