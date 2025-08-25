Gündem

Bursa’da Deprem Oldu, Korkuttum

DEPREMİN ARTIŞLARI SÜREKLİLİK GÖSTERİYOR

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde 10 Ağustos’ta meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından yaşanan artçı sarsıntılar hâlâ halkı tedirgin ediyor. Bugün Bursa’da saat 11.15’te bir deprem daha kaydedildi.

KANDİLLİ RASATHANESİ VERİLERİ

Kandilli Rasathanesi, gerçekleşen depremin büyüklüğünü 3.4 olarak açıkladı. Ancak Deprem Ağı uygulaması, bu sarsıntının büyüklüğünü 5.6 olarak bildirdi. Bu durum, yaşanan depremlerle ilgili farklı ölçümler olduğunu gösteriyor.

Otomotiv alanında işbirliği gelişiyor

Volkswagen, Xpeng ile işbirliğini genişleterek otomotiv sektöründeki etkisini artıracak bir adım attı. Bu hamle, pazar dinamiklerini önemli ölçüde etkileyebilir.
Halit Yukay’ın naaşı Asansör Sistemi ile alınacak

Balıkesir açıklarında 68 metrede bulunan iş insanı Halit Yukay'ın cesedi, vücut bütünlüğünün sağlanması amacıyla Deniz Kuvvetleri'nin özel ekipmanıyla alınacak.

