Bursa’da Deprem Oldu, Korkuttum

DEPREMİN ARTIŞLARI SÜREKLİLİK GÖSTERİYOR

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde 10 Ağustos’ta meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından yaşanan artçı sarsıntılar hâlâ halkı tedirgin ediyor. Bugün Bursa’da saat 11.15’te bir deprem daha kaydedildi.

KANDİLLİ RASATHANESİ VERİLERİ

Kandilli Rasathanesi, gerçekleşen depremin büyüklüğünü 3.4 olarak açıkladı. Ancak Deprem Ağı uygulaması, bu sarsıntının büyüklüğünü 5.6 olarak bildirdi. Bu durum, yaşanan depremlerle ilgili farklı ölçümler olduğunu gösteriyor.