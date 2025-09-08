Bursa’da Düşen Ayea, Ağır Yaralandı

Olayın gerçekleştiği yer

Olay, 5 katlı bir apartmanın 3. katında, Orhaniye Mahallesi’ndeki Ankara Caddesi üzerinde meydana geldi.

Yaralanma ve sağlık müdahalesi

Suriye uyruklu Ayea A., balkona çıktığı sırada dengesini kaybederek yaklaşık 7 metre yükseklikten beton zemine düştü. Anne, durumu hemen bildirerek sağlık ekiplerini olay yerine çağırdı. Ağır yaralanan Ayea A., sağlık ekibinin gerçekleştirdiği ilk müdahalenin ardından İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı ve tedavi sürecine alındı.

Olay sonrası gelişmeler

Küçük çocuğun hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken, olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı. Bu durum, yetkililerin konuyla ilgili çalışmaları sürdürdüğünü gösteriyor.