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Bursa’da Firari Hükümlü Yakalandı

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BİR SUÇLU DAHA YAKALANDI

Bursa’da suçlularla mücadele devam ediyor. Mudanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği’nin gerçekleştirdiği takip ve istihbarat çalışmaları sonucunda, firari hükümlünün Kocaeli’nin İzmit ilçesinde gizlendiği tespit edildi.

OPERASYON HIZLA GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Toplanan bilgiler ışığında, operasyon için harekete geçen ekipler, belirlenen adrese baskın düzenledi. Yapılan operasyon sonucunda gözaltına alınan S.S., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

UZUN SÜREDİR ARANIYORDU

Hakkında kesinleşmiş müebbet hapis cezası bulunan ve uzun süredir aranan firari hükümlü, çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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