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Bursa’da Fuhuş Operasyonunda 4 Kişi Tutuklandı

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ÇETEYE OPERASYON

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kadınları fuhşa zorlayan bir çeteyi teknik ve fiziki olarak takibe aldı. Belirlenen adreslerde M.A., S.Ö., T.G., O.G., H.A. ve M.P. isimli şüphelilere yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlar sonucunda gözaltına alındı.

ELE GEÇİRİLENLER

Şüphelilerin evlerinde gerçekleştirilen aramalarda, toplamda 2 milyon lira değerinde ziynet eşyası ve nakit para bulundu. Ayrıca darbedip fuhşa zorlandıkları belirlenen 1’i yabancı uyruklu, toplamda 9 kadın kurtarıldı.

ADLİ SÜREÇ

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.A., S.Ö., T.G. ve O.G. tutuklanırken, H.A. ve M.P. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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