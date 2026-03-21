Bursa’da Kadına Yönelik Şiddet Olayı: Meryem’in Ölümü Ve Zanlının Kafasındaki Tehlike

BİR KADINA YÖNELİK ŞİDDET OLAYI

Bursa’nın Osmangazi ilçesinde, Dumlupınar OSB Mahallesi’nde bulunan İstanbul Yolu Caddesi’nde bir araçta yaşanan kadına yönelik şiddet ihbarı üzerine polis ekipleri, dün gece 21.30 sıralarında Meryem Altaş’ın kullandığı araca müdahale etti. Altaş, araçta yolcu olarak bulunan B.İ.’nin (30) elinde bir silah olduğunu bildirdi.

SİLAHLA SALDIRDI

Bu sırada arka koltukta oturan B.İ. araçtan inerek sürücü Meryem Altaş’a silahla ateş açtı. B.İ. ardından silahını polislere doğrulttu. Güvenlik güçleri, zanlıyı etkisiz hale getirdi. Sürücü Altaş, ambulansla Bursa Şehir Hastanesi’ne sevk edildi ancak burada yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Yaralı şüpheli B.İ. ise Çekirge Devlet Hastanesi’ne götürüldü.

SAVCILIK SORUŞTURMASI SÜRÜYOR

Olayla ilgili Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bir soruşturma başlatıldı. Zanlının daha önce üç farklı suçtan kaydının bulunduğu ve Meryem Altaş’a ateş ederek ölümüne neden olduğu iddia edilen ruhsatsız silaha da el konulduğu bildirildi.