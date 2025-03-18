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Bursa’da Kazada Dört Kişi Yaralandı

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KAZA DURUMU VE YARALILAR

Bursa’nın Kestel ilçesinin Vanimehmet Mahallesi’nde, 124. Sokak ve Orhangazi Caddesi kesişiminde saat 18.00 sıralarında bir kaza meydana geldi. Bu olay herkesi tedirgin etti. E.E. yönetimindeki otomobil ile M.S.B. yönetimindeki otomobil çarpıştı ve çarpışmanın etkisiyle bir otomobil, 10 metre yükseklikten aşağıya düştü.

SAĞLIK EKİPLERİ VE HASTANE SEVKİ

Olay yerine hemen sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, kaza sonucunda yaralanan 4 kişiye ilk müdahaleyi yaptı ve ardından ambulansla Kestel Devlet Hastanesi’ne götürdü. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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