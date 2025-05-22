Bursa’da Müsilaj Denetimi Başlatıldı

YENİDEN BAŞ GÖSTEREN MÜSİLAJ TEHLİKESİ

Marmara Denizi’nde yeniden ortaya çıkan müsilaj tehlikesi ve bu durumun yanı sıra Nilüfer Çayı, Gemlik Körfezi ve İznik Gölü’ndeki kirlilik konuları dolayısıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, bölgeyi ziyaret ederek havadan incelemelerde bulundu. Bu incelemelerin ardından Bursa’da kapsamlı bir çevresel denetim süreci başlatıldı.

BÜYÜK ÇAPLI ÇEVRESEL DENETİM SÜRECİ

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, merkez teşkilattan 35 denetim personelinin Bursa’ya gönderildiği, bu ekibin 2’si Mobil Su ve Atıksu Analiz Aracı olan toplam 8 çevre laboratuvarıyla desteklendiği bildirildi. Denetimler, Bursa genelindeki 376 sanayi kuruluşu ve 91 atıksu arıtma tesisini kapsıyor. Bu tesislerden 55’i Marmara Denizi Hidrolojik Havzası sınırları içinde bulunuyor.

Denetim sırasında sanayi tesislerinin baca gazı emisyon değerleri yerinde ölçülüyor ve arıtma tesislerinin çıkış noktalarından su örnekleri alınıyor. Bu denetimlerin amacı, mevcut kirletici unsurları tespit etmek ve müsilajın tekrar yayılmasını engellemek olarak belirtiliyor.

MARKIZA KIYISI OLAN İLLERDEKİ DENETİMLER

Ayrıca, Ocak ayından beri Marmara’ya kıyısı bulunan 7 ilde gerçekleştirilen çevre denetimlerine de dikkat çekildi. Balıkesir, Çanakkale, Yalova, Bursa, Kocaeli, İstanbul ve Tekirdağ’da toplam 447 atıksu tesisi kontrol edildi. Alınan 360 örnekten 62’sinin yasal limitleri aştığı ve 11 belediye ve işletmenin arıtma yapmadan doğrudan deşarj gerçekleştirdiği tespit edildi.

22 MADDELİK EYLEM PLANI

Bakan Kurum’un, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası tarafından düzenlenen 2. Uludağ Çevre Forumu’nda yaptığı konuşmaya da yer verildi. Kurum, Marmara Denizi’nin korunmasına yönelik hazırlanan 22 maddelik eylem planına uyulmasının ve ileri biyolojik arıtma tesislerinin acilen devreye alınmasının büyük önem taşıdığını vurguladı.