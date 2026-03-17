Bursa’da Ölümcül Yanlış Anlama: Asit İçilmesi Olayı

Bursa’nın Orhangazi ilçesinde turşu üretimiyle uğraşan Ahmet İnanç (54), evde bulunduğu bir zamanda bir şişedeki sıvıyı su olarak yanlışlıkla içti. Sıvıyı tükettikten kısa bir süre sonra fenalaşan İnanç’ı fark eden ailesi, durumu hemen acil yardım ekiplerine bildirdi.

SAĞLIK EKİPLERİ HIZLA MÜDAHALE ETTİ

Olay yerine ulaşan sağlık görevlileri, Ahmet İnanç’a ilk yardımı yaptıktan sonra onu Orhangazi Devlet Hastanesi’ne götürdü. Burada durumu ciddi şekilde kötüleşen İnanç, daha sonra Bursa Şehir Hastanesi’ne sevk edildi. Doktorların yoğun çabalarına rağmen İnanç, kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yaşanan olayla ilgili başlatılan soruşturma süreci, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülüyor. Ayrıca, Ahmet İnanç’ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin tespiti amacıyla Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

