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Bursa’da Patlayan Jeneratör Korkuttu!

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PATLAMA OLAYI BURSA’DA GERÇEKLEŞTİ

Bursa’nın Osmangazi ilçesi, Demirtaş Mahallesi’ndeki Panayır Caddesi üzerinde bulunan dört katlı bir binanın en alt katındaki bir zincir marketin depo kısmında patlama gerçekleşti. Olay, saat 17.00 sularında jeneratörün patlamasıyla meydana geldi.

YÜKSEK PANİK İLE REAKSİYON GÖRDÜ

Yükselen dumanlar çevredeki vatandaşları paniğe sevk etti. Alışverişte olan insanlar, patlamanın hemen ardından kendilerini dışarıya zorla attı. İftar alışverişinin yoğun olduğu bir zaman diliminde yaşanan bu olay, herkesin yüreğini ağza getirdi.

KAN VE YARALANMA BİLDİRİMİ YOK

Olay yerine kısa sürede ulaşan itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. Olayda şans eseri can kaybı ya da yaralanma gerçekleşmediği bildirildi. Ayrıca, olay yerindeki vatandaşlar jeneratörün daha önce de patladığını ifade etti. Olayla ilgili soruşturma ise devam ediyor.

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