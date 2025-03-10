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Bursa’da Sahte Kimlikle Tedavi Olmaya Çalıştılar

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İHBAR ÜZERİNE HAREKETE GEÇİLDİ

İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, başkasına ait kimlikle tedavi olmak isteyen iki kişi hakkında gelen ihbarı değerlendirdi. Polis, Orhaniye Mahallesi’ndeki Göçmen Sağlığı Merkezi’ne gelen ve farklı kimlikleri kullanan bulaşıcı tüberküloz hastalığı taşıyan iki kişiyi tespit etti.

KORUYUCU TEDBİRLER ALINDI

Ekipler, koruyucu maskeler takarak iki şüpheliyi ambulansa yönlendirdi. İlk tedavi süreçleri için İnegöl Devlet Hastanesi’ne götürülen iki şüpheli, burada yapılan müdahalelerin ardından Verem Savaş Dispanseri’ne sevk edildi.

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PEHOL Hisselerine Tedbir Kararı Alındı

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