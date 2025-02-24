Bursa’da Trafik Kazasında 2 Kişi Yaralandı

KAZA YERİ VE OLAY

Kaza, Kemalpaşa Mahallesi Dürüst Sokak’ta gerçekleşti. Zeki Ç. (29) idaresindeki 16 NNT 89 plakalı otomobil, aynı yönde ilerleyen ve ara sokağa dönüş yapan Belgin T.’nin (40) kullandığı 16 KFR 19 plakalı otomobil ile çarpıştı.

YARALILAR VE MÜDAHALE

Bu kazada, 16 NNT 89 plakalı otomobilde bulunan Emirhan Ç. (20) ve Sibel Ç. (24) yaralandı. Olayın bildirilmesi üzerine, hızlı bir şekilde polis ve sağlık ekipleri olay yerine intikal etti. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı ve tedavi altına alındı. Kazayla ilgili olarak soruşturma açıldığı bildirildi.