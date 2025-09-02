Bursa’da Yangın, Anne Ve Çocuk

YANGININ ÇIKTIĞI YER VE SEBEBİ

Yangın, Yenidoğan Mahallesi’nde yer alan 3 katlı bir binanın en üst katında çıktı. Çıkan yangının nedeni henüz belirlenemedi.

ANI DAKİKALAR VE KURBANLAR

Yangın sırasında evde bulunan anne, çocuğunu alarak pencereye yöneldi. Pencere pervazında tuttuğu çocuğunu bir süre sonra boşluğa atan anne, hemen ardından kendisi de atladı. Bu anlar çevredeki insanlar tarafından cep telefonları ile kaydedildi.

İTFAİYE MÜDAHALESİ VE SONUÇLAR

Yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kısa bir süre içerisinde kontrol altına alınarak söndürüldü. Yaralanan anne ve çocuğu, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.