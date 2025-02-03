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Bursa’da Yangın: Geri Dönüşüm Tesisi Alev Aldı

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YANGININ NEDENİ BELİRSİZ

Vakıf Mahallesi Aksu Sokak’ta bulunan geri dönüşüm tesisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, tesisin bitişiğindeki tekstil fabrikasına da sıçramış durumda.

İHBARE ÜZERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Yangın ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Bursa Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına almak amacıyla hemen çalışmalara başladı.

YÜKSELEN DUMAN KENTTEN GÖRÜLÜYOR

Yangın nedeniyle yükselen dumanlar, kentin birçok noktasından net bir şekilde görülebiliyor. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangının daha da yayılmasının önüne geçilmesi hedefleniyor.

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