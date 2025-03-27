Bursa’daki Otel Yangınında Üç Kişi Öldü

YANGINDA KÖTÜ HABERLER ARTIYOR

Sabah saatlerinde Bursa Uludağ’daki Kervansaray Otel’de meydana gelen yangında can kaybı üçe yükseldi. Yangında hayata veda edenler arasında milli kayakçı Berkin Usta, babası Yahya Usta ve annesi Fikriye Usta bulunuyor. Aile tatil için bulundukları otelde çıkan yangının kurbanı oldu. Yangın sabah 06.00’da başladı.

YANGININ KAYNAĞI HENÜZ BELİRSİZ

Yangın, 06.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle otelde patlak verdi. Alevler kısa sürede oteli sardı. Olay yerinde, Türkiye Kayak ve Snowboard Öğretmenleri Derneği Başkanı Yahya Usta ve oğlu Berkin Usta yaşamını yitirdi.

ANNE FİKRİYE USTA HASTANEDE KAYBEDİLDİ

Yangından ağır yaralı olarak kurtarılan Fikriye Usta, ilk müdahalenin ardından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. Ancak yoğun bakımda yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşam mücadelesini kaybetti. Böylece Usta ailesinin üç ferdi de bu trajik olayda hayatını yitirmiş oldu.

SPOR CAMİASI YASTA

Berkin Usta, Türk kayak sporunun geleceği parlak isimleri arasında yer alıyordu. Babası Yahya Usta ise kayak sporuna uzun yıllarını vermiş ve birçok sporcu yetiştirmişti. Kayak camiası bu acı kayıptan dolayı derin bir üzüntü yaşıyor. Spor federasyonları ve dernekler taziye mesajları yayınladı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yangının çıkış sebebiyle ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Olayla ilişkin olarak Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. İtfaiye ve olay yeri inceleme ekipleri çalışmalarına devam ediyor. Otel yönetimi ise mevcut durumda basın açıklaması yapmadı.