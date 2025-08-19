Bursa’nın 35 Günlük Suyu Kaldı

NİLÜFER BARAJI TAMAMEN KURUDU

Bursa’nın su ihtiyacını karşılayan önemli iki barajdan biri olan Nilüfer Barajı tamamen kurudu. Diğer baraj olan Doğancı Barajı’nda ise doluluk oranı yüzde 19 seviyesinde kalırken, şehirde 35 günlük suyun mevcut olduğu bildirildi.

ÇINARCIK BARAJI’NDAN SU AKTARIMINA BAŞLANACAK

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, 1 Eylül tarihinden itibaren yeni inşa edilen Çınarcık Barajı’ndan Doburca’daki tesise günlük 110 bin metreküp su aktaracaklarını ve bu vananın açılışını Bursa Valisi Erol Ayyıldız ile birlikte gerçekleştireceklerini açıkladı. Bursalılara tasarruf yapmaları çağrısında bulunan Bozbey, “Kesinti olmaması için çalışıyoruz. Ancak suyu da tasarruflu kullanmalıyız” diyerek önemli bir uyarıda bulundu.

KRİZ PLANI UYGULAMAYA KONULDU

Bozbey, yılbaşından itibaren Çınarcık Barajı ile ilgili kriz planlarını sürekli gündemde tuttuklarını ve barajın daha erken devreye alındığını vurguladı. “2025 yılı yaz sezonunun iyi gitmeyeceğini, sıcaklığın yükseleceğini tahmin etmiştik. Bypass hattı çalışmalarına başladık. Bilim insanlarının yönlendirmelerine göre projelerimizi hazırlıyoruz. Bu hatla su kesintisi olmaksızın çözüm üreteceğiz. Güzel Bursalılardan bir müddet daha tasarruf yapmalarını istiyoruz” şeklinde konuştu.