Bursa’nın 35 Günlük Suyu Kaldı

NİLÜFER BARAJI KURUDU

Nilüfer Barajı tamamen kurudu, Doğancı Barajı’ndaki doluluk oranı ise kritik seviyelere geriledi. Bursa, ciddi bir susuzluk tehlikesi ile karşı karşıya kaldı. Uludağ eteklerindeki Nilüfer Barajı, uzun yıllardır Bursa’nın en önemli içme suyu temeli olmuştu. 60 milyon metreküp su kapasitesine sahip baraj kururken, geriye tek su kaynağı olarak Doğancı Barajı kalıyor. Ancak burada da yapılan son ölçümler doluluk oranının sadece yüzde 19’a kadar düştüğünü gösteriyor.

TASARRUF ÇAĞRISI YAPILIYOR

Çınarcık hattında yapılan çalışmalara devam ediliyor. Çınarcık Barajı’ndan Bursa’nın sistemine günde 110 bin metreküp su aktarılması hedefleniyor. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, “Şu anda 35 günlük suyumuz kaldı.” diyerek Bursalıları su tasarrufu yapmaya davet etti. Ayrıca Bozbey, “Eylül itibariyle yapmış olduğumuz by-pass hatımızda yani Çınarcık’tan gelen o hatta bağladığımız ve Dobruça’ya aktardığımız hattın vanasını açacağız.” şeklinde açıklama yaptı.

Antalya’da da Oymapınar ve Manavgat barajlarını besleyen Üzümdere Irmağı tamamen kurumuş durumda. Üzümdere Irmağı’nın yeniden su tutması için tek umut, sonbaharda beklenen yağışlar. Bu durum, bölgedeki su sıkıntısını daha da artırıyor.