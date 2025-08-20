Bursa’nın 35 Günlük Suyu Kaldı

NİLÜFER BARAJI TAMAMEN KURUDU

Nilüfer Barajı artık tamamen kurumuş durumda. Doğancı Barajı ise kritik doluluk seviyelerinde yer alıyor. Bursa, bu durumla birlikte ciddi bir susuzluk tehlikesiyle karşı karşıya kalıyor. Uludağ’ın eteklerinde yer alan Nilüfer Barajı, uzun yıllar boyunca Bursa’nın en önemli içme suyu kaynağı olmuştur. Ancak 60 milyon metreküp su kapasitesine sahip bu barajın tamamen kurumasıyla birlikte, şehirde kalan en büyük alternatif Doğancı Barajı oldu. Fakat son ölçümler, Doğancı Barajı’ndaki doluluk oranının yüzde 19’a kadar düştüğünü gösteriyor.

Çınarcık hattında yapılan çalışmalar devam ediyor. Çınarcık Barajı’ndan Bursa’nın su sistemine günde 110 bin metreküp su aktarılması planlanıyor. Bu adımlar, su ihtiyacını karşılamak amacıyla atılıyor. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, su tasarrufu konusunda Bursalıları uyarmakta. “Şu anda 35 günlük suyumuz kaldı.” diyen Bozbey, bu nedenle halkın su tasarrufu yapmasını istemekte. Ayrıca kendisi, “Eylül itibariyle yapmış olduğumuz by-pass hattımızda yani Çınarcıktan gelen o hatta bağladığımız ve Doburcu’ya aktardığımız hattın vanasını açacağız.” şeklinde bilgi veriyor.

ANTALYA’DA DA SU KRİZİ VAR

Antalya şehirlerinde de su sıkıntısı gözlemleniyor. Oymapınar ve Manavgat barajlarını besleyen Üzümdere Irmağı tamamen kurumuş durumda. Üzümdere Irmağı’nın tekrar su tutabilmesi için sonbaharda beklenen yağışlar tek umut olarak görünüyor. Bu durum, bölgelerdeki su kaynaklarının tehlikeye girdiğini ve acil önlemler alınması gerektiğini gösteriyor.