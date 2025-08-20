Bursa’nın 35 Günlük Suyu Kaldı

NİLÜFER BARAJI VE DOĞANCI BARAJI DURUMU

Nilüfer Barajı tamamen kurudu. Doğancı Barajı’ndaki doluluk ise kritik seviyelere geriledi. Bursa, büyük bir susuzluk tehlikesiyle karşı karşıya kalmış durumda. Uludağ’ın eteklerinde bulunan ve uzun yıllar Bursa’nın temel içme suyu kaynağı olan Nilüfer Barajı’nın su kapasitesi 60 milyon metreküpe ulaşmasına rağmen, baraj tamamen kurudu. Şu an geriye kalan tek alternatif ise Doğancı Barajı. Ancak burada son ölçümler, doluluk oranının yüzde 19’a düştüğünü gösteriyor.

ÇINARCIK HATTI ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Çınarcık hattında yapım çalışmaları devam ediyor. Çınarcık Barajı’ndan Bursa’nın su sistemine günlük olarak 110 bin metreküp su aktarılması planlanıyor. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, “Şu anda 35 günlük suyumuz kaldı.” diyerek Bursalıları su tasarrufu yapmaya teşvik etti. Bozbey, aynı zamanda “Eylül itibariyle yapmış olduğumuz by-pass hattında yani Çınarcık’tan gelen o hatta bağladığımız ve Dobrucaya aktardığımız hattın vanasını açacağız.” şeklinde açıklamalarda bulundu.

ANTALYA’DA SU SORUNU

Antalya’da ise Oymapınar ve Manavgat barajlarını besleyen Üzümdere Irmağı tamamen kurumuş durumda. Üzümdere Irmağı’nın yeniden su tutabilmesi için tek umut, sonbaharda başlaması beklenen yağışlar.