Bursa’nın 35 Günlük Suyu Kaldı

NILÜFER BARAJI TAMAMEN KURUDU

Nilüfer Barajı, tamamen kuruyarak Bursa’nın ciddi bir susuzluk tehlikesiyle karşı karşıya kalmasına neden oldu. Uludağ eteklerinde bulunan bu baraj, uzun yıllardır kentin en önemli içme suyu kaynağıydı. 60 milyon metreküp su kapasitesine sahip olan barajın kurumasıyla, geriye yalnızca Doğancı Barajı kaldı. Ancak, Doğancı Barajı’nda da son ölçümlere göre doluluk oranı yüzde 19’a kadar düştü.

ÇINARCIK HATTI İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Bursa’nın sistemine su sağlamak amacıyla Çınarcık Barajı’ndan günde 110 bin metreküp su aktarılması planlanıyor. Bu kapsamda, Çınarcık hattında çalışmalar devam ediyor.

TASARRUF ÇAĞRISI YAPILIYOR

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, “Şu anda 35 günlük suyumuz kaldı” diyerek, Bursalıları su tasarrufu yapmaya davet etti. Bozbey, Eylül ayı itibarıyla Çınarcık’tan gelen hatta bağladıkları by-pass hattının vanasını açacaklarını belirtti.

ANTALYA’DA DA KURAKLIK SORUNU VAR

Antalya’da ise Oymapınar ve Manavgat barajlarını besleyen Üzümdere Irmağı tamamen kurumuş durumda. Üzümdere Irmağı’nın tekrar su tutması için tek umut, sonbaharda başlaması beklenen yağışlar.