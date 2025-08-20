Gündem

Bursa’nın 35 Günlük Suyu Kaldı

bursa-nin-35-gunluk-suyu-kaldi

NİLÜFER BARAJI TAMAMEN KURUDU

Nilüfer Barajı tamamen kurudu. Bursa, susuzluk tehlikesiyle karşı karşıya kalmış durumda. Uzun yıllar boyunca Uludağ’ın eteklerinde yer alan Nilüfer Barajı, Bursa’nın en önemli içme suyu kaynağıydı. Ancak 60 milyon metreküp su kapasitesine sahip barajın kurumasıyla birlikte, geriye sadece Doğancı Barajı kaldı.

DOĞANCI BARAJINDA DOLULUK KRİTİK SEVİYELERDE

Doğancı Barajı’ndaki son ölçümler, doluluk oranının yüzde 19’a kadar gerilediğini gösteriyor. Bursa’nın su sıkıntısını hafifletmek adına Çınarcık hattındaki çalışmalara devam ediliyor. Çınarcık Barajı’ndan Bursa’nın sistemine günlük 110 bin metreküp su aktarılması hedefleniyor.

TASARRUF ÇAĞRISI YAPILIYOR

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, “Şu anda 35 günlük suyumuz kaldı.” diyerek Bursalıları su tasarrufu yapmaya davet etti. Bozbey, “Eylül itibariyle yapmış olduğumuz by-pass hattımızda yani Çınarcıktan gelen o hatta bağladığımız ve Dobrucaya aktardığımız hattın vanasını açacağız.” şeklinde açıklama yaptı. Antalya’da ise Oymapınar ve Manavgat barajlarını besleyen Üzümdere Irmağı tamamen kurumuş durumda ve Üzümdere Irmağı’nın tekrar su tutması için tek umut, sonbaharda başlaması beklenen yağışlar.

ÖNEMLİ

Gündem

“Sındırgı’daki Artçılar Hakkında Uzman Görüşü”

Jeoloji Mühendisleri Odası Başkanı Hüseyin Alan, Balıkesir Sındırgı'da meydana gelen 6,1'lik depremin, farklı fay hatlarının kırılması sonucunda gerçekleştiğini açıkladı.
Gündem

Avukat Göksu Çelebi, hayatını kaybetti

Kripto para borsası ICRYPEX'in başkanı Gökalp İçer ile ilişkilendirilen avukat Göksu Çelebi, uyuşturucu kullanımı sonrası hastaneye kaldırıldı, ancak hayatını kaybetti.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.