Bursa’nın 35 Günlük Suyu Kaldı

NİLÜFER BARAJI TAMAMEN KURUDU

Nilüfer Barajı tamamen kurudu. Bursa, susuzluk tehlikesiyle karşı karşıya kalmış durumda. Uzun yıllar boyunca Uludağ’ın eteklerinde yer alan Nilüfer Barajı, Bursa’nın en önemli içme suyu kaynağıydı. Ancak 60 milyon metreküp su kapasitesine sahip barajın kurumasıyla birlikte, geriye sadece Doğancı Barajı kaldı.

DOĞANCI BARAJINDA DOLULUK KRİTİK SEVİYELERDE

Doğancı Barajı’ndaki son ölçümler, doluluk oranının yüzde 19’a kadar gerilediğini gösteriyor. Bursa’nın su sıkıntısını hafifletmek adına Çınarcık hattındaki çalışmalara devam ediliyor. Çınarcık Barajı’ndan Bursa’nın sistemine günlük 110 bin metreküp su aktarılması hedefleniyor.

TASARRUF ÇAĞRISI YAPILIYOR

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, “Şu anda 35 günlük suyumuz kaldı.” diyerek Bursalıları su tasarrufu yapmaya davet etti. Bozbey, “Eylül itibariyle yapmış olduğumuz by-pass hattımızda yani Çınarcıktan gelen o hatta bağladığımız ve Dobrucaya aktardığımız hattın vanasını açacağız.” şeklinde açıklama yaptı. Antalya’da ise Oymapınar ve Manavgat barajlarını besleyen Üzümdere Irmağı tamamen kurumuş durumda ve Üzümdere Irmağı’nın tekrar su tutması için tek umut, sonbaharda başlaması beklenen yağışlar.