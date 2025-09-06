Bursa, Orman Yangını Kontrol Altında

Bursa’nın Osmangazi ilçesinde yangın yükseliyor. Öğle saatlerinde Gündoğdu köyündeki çamlık alanda başlayan yangın, zeytin bahçelerine ve ekili alanlara sıçradı. Alevler daha sonra alt taraftaki Çağlayan köyüne doğru da yayıldı.

HAVA VE KARADAN MÜDAHALE DEVAM EDİYOR

Bölgedeki birkaç noktada yangının sürdüğü belirtilirken, alevlere hem havadan hem de karadan müdahale ediliyor. Helikopterler, Kurşunlu’dan deniz suyu alarak defalarca sorti yapmakta. Orman ve büyükşehir itfaiye ekipleri de karadan susuz soğutma çalışmalarına katılıyor. Orman Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, 3 uçak, 11 helikopter, 37 arazöz, 2 iş makinesi ve toplamda 242 personelin yangınla mücadele çalışmalarında görev aldığı bildirildi.

JANDARMA DESTEK VERİYOR

Çağlayan köyü sakinleri, çevredeki Ahmet, Aksungur, Nilüfer ve diğer köylerden tankerleriyle söndürme çalışmalarına destek talep etti. Jandarma ekipleri de çeşitli noktalarda söndürme ekiplerine yardımcı oluyor. Savcılık, yangının çıkış nedenine dair bir soruşturma başlattı.

ANIZ YAKMAYIN KAMPAANYASI

Yaz boyunca kentte çıkan yangınların büyük sorunlara yol açtığını hatırlatan Başkan Bozbey, “Anız yangınları nedeniyle tahrip olan alanlar bizi son derece üzüyor. Anız yakmayın, yakanlara da müsaade etmeyin. Bunu defalarca hatırlatıyor, vatandaşlarımızı uyarıyoruz. Belki uzun zaman alacak ama yanan alanlarımızı da yeşerterek durumu telafi edeceğiz” diye konuştu.

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Orman Genel Müdürlüğü, yangının kontrol altına alındığını duyurdu. Yapılan açıklamada, “Bursa’nın Osmangazi ilçesinde orman dışı alanda başlayıp ormana sıçrayan yangını kontrol altına aldık. Bölgede soğutma çalışmalarımız devam ediyor” ifadelerine yer verildi.