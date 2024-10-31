Bursaspor’a Yeni Stat İsim Sponsoru

SPONSOR DEĞİŞİMİ DUYURULDU

Bursaspor Kulübü’nün futbol maçlarının oynandığı stadyumun yeni isim sponsoru belirlendi. Yapılan anlaşma ile stadyumun ismi, Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu oldu. Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri’nde düzenlenen toplantıya, Bursaspor Başkanı Enes Çelik, Matlı Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı ve basın mensupları katıldı.

ANLAŞMANIN DETAYLARI

Stadyum isminin 1,5 yıllığına 40 milyon TL bedelle değiştiğini ifade eden Enes Çelik, “Bursaspor bugün 29 bin 370 kombine bilet satışıyla profesyonel liglerde en fazla kombine bilet satan ilk 3 kulüpten biri olurken, ilk saha seyirci doluluk oranında ise lider konumdadır. Verdiğim röportajlarda şehir inandığı zaman hangi ligde olduğunuzun bir önemi yok demiştim. Şimdi kentte oluşan birlik ve beraberlikle bunun karşılığını da tüm camia olarak almaya başladık. Bursa’ya ve Türkiye için önemli olan firma, kurum ve iş insanlarımızı yanımızda görmek bizlere bugünün yanı sıra gelecek adına da güven veriyor. Bursaspor’un yeniden eski günlerine kavuşması yönünde attığımız adımlar çerçevesinde bugün yine çok önemli bir anlaşma imza atacak olmanın mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.