Buruk’un Mourinho Pişmanlığı ve Gerginlik Artışı

MAÇ SONRASI GERGİNLİK TIRMANDI

Derbinin 0-0 bitmesiyle, iki teknik adamın maç sonundaki açıklamaları gerilimi artırdı. Mourinho’nun “Maymun gibi zıpladılar” ifadesi, Galatasaray tarafında sert bir tepki ile karşılanırken, Okan Buruk’un “The Crying One” (Ağlayan Biri) benzetmesi, Portekizliye karşı bir karşı atak niteliği taşıdı. Yaşanan bu söz düellosu, Buruk’un derbi öncesi Mourinho’ya uzattığı elin şimdi pişmanlık olarak geri döndüğünü gözler önüne serdi.

“KEŞKE GİTMESİYDIM” İDDİASI

Sabah gazetesinin haberine göre, Okan Buruk, yakın arkadaşlarına içini dökerek, “Keşke elini sıkmasaydım!” itirafında bulundu. Galatasaray’ın yetenekli teknik direktörü, Mourinho’nun soğuk tavrından duyduğu rahatsızlık nedeniyle bu samimi açıklamayı yaptı. Taraftarlar, “Okan Hoca’ya bu yapılır mı?” diyerek isyan ederken, bazıları ise “Mourinho’nun kibirli oyunu bu!” yorumlarıyla Portekizli teknik adama yükleniyor. Spor camiası, Buruk’un pişmanlığının, gelecekteki maçlarda nasıl bir motivasyona dönüşeceğini konuşmaya başladı. Galatasaraylılar, Buruk’un bu duygusal çıkışını sosyal medyada büyük bir coşkuyla sahiplenerek, “Okan Hoca’nın öfkesi bizi şampiyon yapacak!” şeklinde yorumlar yapıyor. Fenerbahçe taraftarları ise “Mourinho’nun ustalığı sahada, ağlamayın!” diyerek karşılık veriyor. Derbi öncesinde geçen kısa bir olay, iki kulüp arasındaki rekabeti bu kadar alevlendirmiş olması, Türk futbolunda yeni bir dönemin kapılarını araladı. Okan Buruk’un “Keşke gitmeseydim” sözleri, yalnızca bir anın ötesine geçerek, Süper Lig’deki şampiyonluk yarışına yeni bir boyut katmış gibi gözüküyor. Mourinho’nun soğuk el sıkışması, Buruk’un içindeki ateşi daha da körüklemiş görünüyor. Galatasaray taraftarı, bu olayın rövanşını almak için sabırsızlanırken, dünya basını da bu gerilimi dikkatle izliyor.