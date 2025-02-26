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Buruk Ve Mourinho’ya İhtimal Cezalar

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DERBİ SONRASI YANKILAR

Trendyol Süper Lig’in 25. haftasında oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisi, 0-0’lık eşitlikle sonuçlandı ve hala üzerindeki etkisi devam ediyor. Maç sonunda kamuoyunu meşgul eden açıklamalar yapan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk edildi. Buruk, Futbol Disiplin Talimatı’nın 38. maddesinden, Mourinho ise 36. ve 41. maddelerden disipline gönderildi.

TFF TARAFINDAN AÇIKLAMALAR

TFF, derbi sonrası iki teknik adamın PFDK’ya sevk edildiğini duyurdu. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, maç sonrası düzenlediği basın toplantısında “futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar” yaptığı gerekçesiyle 38. madde çerçevesinde disiplin kuruluna sevk edildi. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho ise saha kenarındaki “sportmenliğe aykırı hareketleri” nedeniyle 36. madde ve basın toplantısında sarf ettiği “hakaret” içeren sözleri dolayısıyla 41. madde üzerinden PFDK’ya gönderildi.

CEZA YAPTIRIMLARI NELER OLACAK?

Futbol Disiplin Talimatı’nın 38. maddesi, futbolun saygınlığını zedeleyen açıklamaları kapsıyor. Bu maddeye göre, Okan Buruk’un maç sonrası hakem kararlarını eleştiren sözleri bu çerçevede değerlendirilerek, PFDK ihlalin boyutuna göre karar verecek. Buruk’un ceza alması durumunda, 1 ila 3 maç kenarda olma ihtimali bulunuyor. Jose Mourinho ise 36. madde ve 41. madde üzerinden disipline gönderilerek, toplamda 3 ila 7 maç arasında ceza alma olasılığıyla karşı karşıya. Özellikle 41. madde kapsamında hakaretin kime yönelik olduğuna göre cezanın artması söz konusu olabilir.

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