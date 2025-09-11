Buse Naz Çakıroğlu, Yarı Finale Yükseldi

Millilerimiz başarılarına devam ediyor. Dünya Boks Şampiyonası çeyrek finalinde Buse Naz Çakıroğlu, Hindistanlı Zareen Nikhat ile ringe çıktı.

YARI FİNALE ÇIKTI

Çakıroğlu, rakibini yenerek yarı finale yükseldi ve böylece madalyayı garanti altına aldı.

BUSE NAZ ÇAKIROĞLU’NUN AÇIKLAMALARI

Maç sonrası açıklamalar yapan Buse Naz Çakıroğlu, “Çok zor bir maç oynadım. Şampiyon olarak ve altın madalyayla Türkiye’ye dönmek istiyorum. Karşımda 2 kez dünya şampiyonu olmuş değerli bir sporcu vardı. Final niteliğinde bir maçtı. Antrenörlerime, fizyoterapistime, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Ekip olarak elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Kayıplar illa ki oluyor ama hedefimiz her zaman altın madalyadır” dedi.

ÖNCEKİ MAÇINDA VENEZUELALI RAKİBİNİ YENDİ

M&S Bank Arena’da gerçekleştirilen Dünya Şampiyonası’nda, Buse Naz Çakıroğlu, kadınlar son 16 turunda Venezuellalı Valle Cardozo Rojas ile karşılaştı. Milli boksör, tüm rauntlarda rakibine üstünlük sağlayarak maçı 5-0 kazanıp çeyrek finale adını yazdırdı.