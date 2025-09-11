Busenaz’dan Meydan Okuma: “Pes Etmeyen Yenilmez.”

MAÇTAN SONRA AÇIKLAMALAR YAPTI

Milli boksör Busenaz Sürmeneli, İngiltere’nin Liverpool şehrinde gerçekleşen Dünya Boks Şampiyonası’nda 65 kilodaki çeyrek finalde Kazakistanlı rakibi Aida Abikeva’ya yenilerek turnuvaya veda etti. Maç sonrası gelen eleştirilere yanıt vermek amacıyla sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Sürmeneli, “Elimden gelenin fazlasını yaptım” ifadelerini kullandı.

ÖĞRENDİKLERİNİ PAYLAŞTI

Sürmeneli, açıklamasında, “İlk defa içimden gelenleri bu kadar açık yazıyorum. Çok şey öğrendim ve bazı şeyleri anlatma ihtiyacı hissediyorum. Çünkü bazı şeyler anlık yaşanmalı. Bahane aramaya gerek yok. Yenildim. Evet, yenildim. Böyle olması gerekiyordu ve oldu.” dedi. Yenilgisinin arkasından açıklamalarını sürdüren Sürmeneli, “Elimden gelenin fazlasını yaptım. İçim, ruhum, vicdanım çok rahat” şeklinde konuştu.

DENEDİĞİ YENİ BÜYÜK TEMAS

Ayrıca, yaşadığı zorlukları ve fedakarlıklarını da dile getiren Sürmeneli, “Aç kalarak uyuduğum günler… Sakatlandığım anlar… Antrenmanda nefes nefese yere yığıldığım o dakikalar… Annemin ‘Ye kızım’ dediğinde, en sevdiğim yemek önümdeyken, ‘Yiyemem kilo veriyorum’ dediğim zamanlar…” ifadelerini kullandı. Sürmeneli, bu süreçte destekleyen yakınlarına da değinerek, “Birini eleştirmeden, yere vurmadan önce o insanın nelerden geçtiğine, nelerden vazgeçtiğine, hangi bedelleri ödediğine bir bakın.” diyerek eleştirilerin öncelikle düşünüp yapıldığını vurguladı.

BİLGİLİ OLMAK VE DESTEK OLMAK ÖNEMLİ

Sürmeneli açıklamalarında, “Klavyenin başından yazmak kolaydır ama biraz durup düşünmek, karşındakiyle gurur duymak, onun acısını hissetmek, yenilgisine üzülmek insana yakışandır.” belirtti. Yeni bir siklete girdiğini ve bu meydan okumayı denediğini belirten Sürmeneli, “Evet, sonucunda içim hala çok rahat. Ama şunu bilin: Allah bana bugüne kadar her şeyde şampiyonluk nasip etti. Koleksiyonumda olmayan madalya yok.” diye ekledi.

DESTEK OLANLARA TEŞEKKÜR ETTİ

Son olarak, Sürmeneli, “Bir sporcu kazansa da kaybetse de yanında olan çok az insan vardır. Kazandığında ise milyonlar olur.” diyerek yanındaki destekleyenlerin değerini bildiğini yineledi. Sürmeneli, onlara teşekkürlerini sunarak, “Pes etmeyen birini asla yenemezsiniz.” ifadeleriyle sözlerini noktaladı.