Busenaz’dan Yeni Açıklama: Pes Etmedim

Milli boksör Busenaz Sürmeneli, Liverpool’da gerçekleştirilen Dünya Boks Şampiyonası`nda 65 kiloda çeyrek finalde Kazak rakibi Aida Abikeva’ya kaybederek turnuvaya veda etti. Elenmesinin ardından sosyal medya hesabı üzerinden eleştirilere yanıt veren Sürmeneli, duygularını aktararak “Elimden gelenin fazlasını yaptım” ifadelerini kullandı.

DUYGULARINI PAYLAŞTI

Sürmeneli, “İlk defa içimden gelenleri bu kadar açık yazıyorum. Çok şey öğrendim ve bazı şeyleri anlatma ihtiyacı hissediyorum. Çünkü bazı şeyler anlık yaşanmalı. Bahane aramaya gerek yok. Yenildim. Evet, yenildim. Böyle olması gerekiyordu ve oldu. Ama şunu unutmayın: Elimden gelenin fazlasını yaptım. İçim, ruhum, vicdanım çok rahat. Çünkü en yakınımdakiler her anıma şahit oldu.” şeklinde belirtti. Zor günlerini ve yaşadığı mücadeleleri hatırlatan Sürmeneli, “Aç kalarak uyuduğum günler… Sakatlandığım anlar… Antrenmanda nefes nefese yere yığıldığım o dakikalar…” dedi.

ALINAN ELEŞTİRİLERE CEVAP

Eleştirilerin kolay olduğunu vurgulayan Sürmeneli, “Güzel ülkemin güzel insanları; birini eleştirmeden, yere vurmadan önce o insanın nelerden geçtiğine, nelerden vazgeçtiğine, hangi bedelleri ödediğine bir bakın.” diye konuştu. Şampiyonaya 24 saat boyunca hazırlandıklarını ifade eden Sürmeneli, “Siz sadece 9 dakika izliyorsunuz, biz ise 7/24 o 9 dakika için yaşıyoruz.” dedi.

GELECEK HAYALLERİ

Yeni bir deneyim yaşadığını aktaran Sürmeneli, “Yeni bir siklet, yeni bir meydan okuma. ‘Keşke’ dememek için, içimde pişmanlık bırakmamak için. Denedim ve evet, sonucunda içim hala çok rahat.” ifadelerini kullandı. Başarılarıyla dolu geçmişini hatırlatan Sürmeneli, “Allah bana bugüne kadar her şeyde şampiyonluk nasip etti. Koleksiyonumda olmayan madalya yok. Eğer bugün bunları yaşıyorsam, demek ki bazı şeyleri öğrenmemi istediği içindir.” dedi.

Son olarak, kendisine destek olanlara teşekkür eden Sürmeneli, “Bir sporcu kazansa da kaybetse de yanında olan çok az insan vardır. Kazandığında ise milyonlar olur. Ben o gerçek olanları biliyorum, yanımda olanların kıymetini çok iyi biliyorum. Hepsini çok seviyorum ve buradan onlara kocaman bir teşekkür gönderiyorum.” sözleriyle duygularını dile getirdi. “Pes etmeyen birini asla yenemezsiniz.” diyerek de son noktayı koydu.