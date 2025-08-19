Büyük Banka Altın Hedefini Yükseltti

ALTIN FİYAT HEDEFİ ARTIRILDI

UBS, ABD’deki devam eden makroekonomik riskler ve yüksek yatırım talebi doğrultusunda 2026 yılı sonu için altın fiyat hedefine ons başına 3 bin 600 dolar seviyesini belirledi. Banka, güçlü alım talebinin yanı sıra özellikle ETF’ler ve merkez bankalarındaki artışların, dolarizasyon karşıtı eğilimlerin altın fiyatlarını daha da artırmasını bekliyor. Haziran 2026 sonu için tahminini 200 dolar artırarak 3 bin 700 dolara yükselten UBS, Eylül 2026 sonu için de aynı hedefi koydu.

DOLAR İLE İLGİLİ BEKLENTİLER

Banka, ABD’de yaşanan yapışkan enflasyon, düşük büyüme oranları ve Merkez Bankası’nın olası politika gevşetmeleri ile birlikte doların zayıflamasının altın fiyatlarını destekleyeceğini öngörüyor. UBS, “ABD makroekonomik riskleri, Fed’in bağımsızlığına yönelik sorular, mali sürdürülebilirlik endişeleri ve jeopolitik gelişmelerin dolarizasyon karşıtı eğilimleri ve merkez bankalarının daha fazla alımını desteklediğini görüyoruz. Görüşümüze göre, bu faktörler altın fiyatlarını daha da yükseltecektir.” ifadelerini kullandı.

UBS, yıl boyunca ETF altın talebine yönelik tahminini 450 metrik tondan 600 metrik tona çıkardı ve Dünya Altın Konseyi verilerine dayanarak, 2010’dan bu yana 2025’in ilk yarısında en güçlü girişlerin yaşandığını belirtti. Banka, “Merkez bankası alımları güçlü kalmalı, ancak geçen yılki rekor seviyenin biraz altında seyretmeli. Bu nedenle, 2025’te küresel altın talebinin yüzde 3 artışla 4.760 metrik tona ulaşmasını bekliyoruz ki bu, 2011’den bu yana en yüksek seviye olacaktır.” şeklinde ekleme yaptı.