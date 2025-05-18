“Büyük Cezalar Geliyor!”

TOPLUMSAL GÜVENLİK SORUNU OLARAK TRAFİK KONTROLÜ

Büyük şehirlerde sıkça görülen asker uğurlama ve düğün konvoyları, özellikle trafiği kapatarak halkın huzurunu bozuyor ve güvenliği tehdit ediyor. Her yıl bu durumla ilgili birçok vaka meydana gelirken, yetkililer caydırıcı önlemler almak için çaba sarf ediyor. Bu bağlamda, Ankara’daki bir olay yeni bir düzenlemenin gündeme gelmesini sağladı.

AMBULANS İÇİN GEÇ KALDI

Ankara’da Konya Yolu AŞTİ yönünde seyreden bir düğün konvoyunda sürücüler, acil bir vaka için gelen ambulansa yol vermedi. Konvoy nedeniyle ilerleyemeyen ambulans, vakaya geç ulaştı. Bu olay sonrasında trafik ekipleri, görüntülerin sosyal medya üzerinden yayılmasının ardından hızlı bir şekilde sürücüleri tespit etti. Ekiplerin çalışmaları sonucunda 4 sürücüye toplamda 49.810 TL para cezası uygulandı ve 3 aracın trafikten men edilerek otoparka çekilmesi sağlandı.

CEZALAR VE YENİ DÜZENLEMELER

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yaşanan olay sonrası sosyal medya üzerinden bir açıklama yaptı ve yeni bir kanun tasarısını Meclis’e sunduklarını belirtti. Bakan Yerlikaya, “Toplamda 49 bin 810 TL ceza uygulandı” dedi. Paylaşımında, “Düğün konvoyu” ile ilgili olarak ambulansa yol vermeyen araçların tespit edildiğini ifade etti. U.G., B.S., B.K. ve B.T.S. adlı sürücülere ceza kesildi. Ayrıca, bu sürücülere ‘Trafik Güvenliğini Tehlikeye Düşürmekten’ adli işlem yapılması amacıyla polis merkezine sevk edildi.

CAYDIRICI YENİ YASA TASARISI

Bakan, trafik güvenliğini artırmayı amaçlayan 36 maddelik yeni kanun teklifini Meclis’in onayına sunduklarını belirtti. Yeni yasa ile asker uğurlama ve düğün gibi etkinlikler sırasında köprü, tünel, viyadük ve otoyol kapatma gibi eylemler için 180.000 TL ceza uygulanacak, sürücülerin ehliyetleri 120 gün süreyle geçici olarak geri alınacak ve araçları da trafikten men edilecek. Bakan, ambulansların acil durumlarda hayati öneme sahip olduğunun altını çizerek, “Bugün yol vermediğimiz ambulans, yarın bizi ya da çok sevdiğimiz birini hastaneye yetiştirmeye çalışabilir” ifadelerini kullandı.