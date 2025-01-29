Büyük İstanbul Depremi İçin Tarih Verildi

BURSA’DA DEPREM MEYDANA GELDİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) verilerine göre, Bursa’nın Nilüfer ilçesinde dün saat 13.43’te 4 büyüklüğünde bir sarsıntı yaşandı. Bu depremin 9,74 kilometre derinlikte gerçekleştiği bildirildi. Prof. Dr. Ahmet Ercan, Marmara Bölgesi’ndeki fay hatları ve deprem risklerini değerlendirerek Bursa’daki bu sarsıntıyı “depremcik” olarak tanımladı. Ercan, 4 büyüklüğünden küçük olan depremlerin “deprem” olarak nitelendirilmemesi gerektiği üzerinde durarak, bu tür sarsıntıların halk arasında panik yaratmaması gerektiğini belirtti. “Bunlar o bölgedeki yerel gerginlik boşalmalarıdır. Ancak bu küçük sarsıntılar büyük depremleri engellemez. 7 büyüklüğünde bir depremin önlenmesi için 3200 tane 5 büyüklüğünde deprem olması lazım. 3 büyüklüğünde ise 30 bin tane sarsıntı gerekiyor.”

MARMARA DEPREMİNE DAİR TAHMİNLER

Marmara Bölgesi’nde beklenen büyük depremle ilgili tarih veren Ahmet Ercan, bölgenin şu an büyük bir deprem üretmeyecek kadar gerginlik boşalttığını dile getirdi. “Marmara 1999’da yaşanan 7.6 büyüklüğündeki depremle gerginliğini büyük oranda boşalttı. Benim geliştirdiğim algoritmaya göre Marmara’da 2045’ten önce büyük bir deprem beklenmiyor. Hatta bu tarih 2075 veya 2150’ye kadar gecikebilir. Şu an ‘her an deprem olacak’ demek bilimsel olarak doğru değildir.” Bu veriler, Marmara’da yakın zamanda afet beklentisi içinde olan uzman görüşleriyle çelişiyor. Ancak Ercan, kendi bilimsel analizlerine dayanarak bu görüşünü savundu.

İSTANBUL’U RAHATLATMAK GEREK

İstanbul’un yüksek nüfus yoğunluğuna vurgu yapan Ahmet Ercan, şehirde yapılması gereken en önemli şeyin kentsel dönüşüm değil, nüfus yoğunluğunun azaltılması olduğunu ifade etti. “2007 ve 2017’de deprem yönetmelikleri çıktı. Ancak İstanbul’da gerçek anlamda kentsel dönüşüm yapmak için 25 milyar dolar gerekir. Şu an yapılan şey aslında yapısal dönüşümdür. Yeşil alanlar, düşük katlı binalar oluşturulmalı ve İstanbul’un yükü azaltılmalıdır.” Ercan, olası büyük bir depremde İstanbul’un nüfus yoğunluğu sebebiyle büyük bir risk altında olduğunu vurguladı.

TÜRKİYE’NİN RİSKLİ DEPREM BÖLGELERİ

Türkiye’nin en tehlikeli deprem bölgeleri hakkında bilgi veren Ercan, özellikle Bingöl ve Adapazarı’na dikkat çekti. “Türkiye’de hiçbir yerde deprem olmasa bile Bingöl’de mutlaka olur. Çünkü Bingöl, Türkiye’nın en çekinceli deprem bölgesidir. Ayrıca Adapazarı ve Sakarya çukuru da depremlerin yoğun olduğu bölgelerdir. Burada yaşanacak büyük bir deprem, İstanbul’da ciddi sarsıntılara yol açabilir.” Ahmet Ercan’ın bu açıklamaları, Marmara Depremi’nin ne zaman olacağına dair süregelen tartışmaları tekrar alevlendirdi. Marmara’da yaşayan milyonlarca insan için deprem riski hala büyük bir kaygı olmaya devam ediyor.