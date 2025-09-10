Büyükşehirlerde Taksi, Dolmuş, Otobüs Zammı!

VERGİ DÜZENLEMESİYLE YENİ UYGULAMA BAŞLIYOR

Resmi Gazete’de yayımlanan vergi düzenlemesi kapsamında büyükşehirlerdeki taksi, dolmuş, halk otobüsü ve servis araçlarıyla alakalı yeni bir uygulama devreye giriyor. Cumhurbaşkanı Kararı doğrultusunda 1 Ocak 2026’dan itibaren geçerli olacak bu düzenleme; büyükşehir sınırları içerisinde ve nüfusu 30 bini aşan ilçelerde şehir içi yolcu taşıyan mükellefleri kapsıyor. Bu uygulama ile birlikte taksi, minibüs, halk otobüsü ve servis araçları artık basit usulden gerçek usule geçerek vergi yükümlülüğü altına girecek.

BÜYÜKŞEHİR DIŞINDAKİ ESNAF ETKİLENMEYECEK

Büyükşehir dışında kalan illerde faaliyet gösteren esnaf, mevcut basit usulde faaliyetlerine devam edecek. 2023 seçimleri sırasında basit usule alınan esnaf, artık fiş kesip KDV ödemek zorunda kalacak ve beyanname harcı ile muhasebe giderleri gibi ek maliyetlerle karşılaşacak. Bu durum, yılbaşında taksi ve dolmuş tarifelerine yansıyacak zamları kaçınılmaz hale getiriyor.

MALİYETLERDE BÜYÜK ARTIŞ BEKLENİYOR

Cumhuriyet’te yer alan bilgilere göre, gerçek usule geçişle birlikte taksi ve dolmuşçuların vergi yükü sıfırdan yüzde 50’ye kadar artacak. Örneğin yıllık 600 bin lira net kazancı olan bir taksici, Gelir Vergisi, KDV ve stopajla birlikte toplamda 292 bin lira vergi ödeyecek. Artan maliyetler nedeniyle esnafın da fiyatları yükseltme ihtimali bulunuyor.