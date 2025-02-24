Buz Düşen Öğrenci Ağır Yaralandı

OLAY MUŞ VALİ ADİL YAZAR İLKOKULU’NDA YAŞANDI

Muş Vali Adil Yazar İlkokulu’nda geçen olayda, 9 yaşındaki 4. sınıf öğrencisi Muhammed Emir Ekici, teneffüs sırasında arkadaşlarıyla bahçede oyun oynarken 4 katlı okulun çatısından düşen buz kütlesinin başına isabet etti. Olayın hemen ardından çevrede bulunan öğretmenler ve okul görevlileri durumu acil sağlık ekiplerine bildirdi.

YARALANAN ÖĞRENCİ HASTANEYE KALDIRILDI

Ağır yaralanan Ekici, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesinin ardından Muş Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Yapılan kontroller sonucunda Ekici’nin sağlık durumunun kritik olduğu bilgisi elde edildi.