Gündem

Buz Düşen Öğrenci Ağır Yaralandı

buz-dusen-ogrenci-agir-yaralandi

OLAY MUŞ VALİ ADİL YAZAR İLKOKULU’NDA YAŞANDI

Muş Vali Adil Yazar İlkokulu’nda geçen olayda, 9 yaşındaki 4. sınıf öğrencisi Muhammed Emir Ekici, teneffüs sırasında arkadaşlarıyla bahçede oyun oynarken 4 katlı okulun çatısından düşen buz kütlesinin başına isabet etti. Olayın hemen ardından çevrede bulunan öğretmenler ve okul görevlileri durumu acil sağlık ekiplerine bildirdi.

YARALANAN ÖĞRENCİ HASTANEYE KALDIRILDI

Ağır yaralanan Ekici, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesinin ardından Muş Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Yapılan kontroller sonucunda Ekici’nin sağlık durumunun kritik olduğu bilgisi elde edildi.

ÖNEMLİ

Gündem

Sinop’ta 23 Kaçak Avcıya Ceza Kesildi

Sinop'taki Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri, kaçak avlanma denetimlerinde 23 kişiye idari işlem yaptı.
Gündem

Sıpasıyla Kar Keyfini Paylaştı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde Bülent Taşdibek, hayvan çiftliğinde sıpasını ahıra sokmak için mücadele ederken arkadaşı tarafından görüntülendi. Kar gezisi keyifli anlar sundu.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.