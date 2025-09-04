Gündem

Byd, 2020'den Beri İlk Üretim Düşüşü

ÜRETİMDEKİ DÜŞÜŞ

Dünyanın en büyük elektrikli araç üreticisi BYD, ağustos ayında üretiminin bir önceki yıla göre yüzde 3,78 azaldığını duyurdu. Bu azalma, temmuz ayındaki gerilemenin hemen ardından gerçekleşti ve şirketin 2020’den bu yana üst üste yaşanan ikinci aylık üretim düşüşü oldu.

YURT İÇİ SATIŞLARDAKİ DARALMA

Üretimdeki bu gerilemenin en önemli nedeni, toplam satışlarının yaklaşık yüzde 80’ini oluşturan Çin iç pazarındaki daralma. BYD’nin yurt içi satışları, yıllık bazda yüzde 14,3 düşerek dördüncü aylık gerilemeyi kaydetti.

Bu veriler, BYD’nin 2025 yılı için koyduğu 5,5 milyon adetlik satış hedefini zora sokuyor. Analistler, şirketin yıl sonu satış tahminini 4,9 milyon adede düşürerek aşağı yönlü bir revizyon gerçekleştirdi.

