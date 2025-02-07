BYD Atto 2 Şehir İçi SUV’u Tanıttı

ŞEHİR İÇİ SUV DENEYİMİ: BYD ATTO 2

BYD ATTO 2, kompakt boyutları ve çevik manevra kabiliyetiyle şehir içi SUV deneyimini yeniden tanımlıyor. Tam elektrikli yeni model, üst düzey donanım özellikleri ve 45.1 kWsa (kilowatt saat) kapasiteli bataryasıyla WLTP standartlarına göre 312 kilometre menzil sağlıyor. BYD’nin güvenlik konusundaki yenilikçi yaklaşımını yansıtan Blade Batarya, lityum demir fosfat (LFP) kimyası sayesinde geleneksel lityum-iyon bataryalara göre üstün güvenlik ve dayanıklılık sunuyor. Çivi ile Delme Testi’ni başarıyla geçerek sektörün en güvenli bataryalarından biri olduğunu kanıtlayan bu teknoloji, yüksek dayanıklılığıyla dikkat çekiyor. Gövde mukavemetini artıran Cell-to-Body (CTB) teknolojisiyle donatılan ATTO 2, yüksek güvenlik standartlarıyla öne çıkarken, premium donanım özellikleriyle konfor ve pratikliği bir arada sunuyor.

DİNAMİK SUV TASARIMI

Kompakt boyutlarda dinamik SUV tasarımı BYD ATTO 2, modern SUV tasarımını kusursuz bir biçimde bir araya getiriyor. 4.310 mm uzunluğa, 1.830 mm genişliğe ve 1.675 mm yüksekliğe sahip bu model, geniş yaşam alanı sunuyor. 2.620 mm’lik dingil mesafesi, segmentindeki birçok rakibine göre daha ferah bir iç mekân sağlıyor. Dış tasarım, zarif detaylarla güçlendirilmiş çarpıcı bir duruş sergiliyor. Ön bölümdeki keskin hatlı LED farlar, ince gündüz farları ve parlak ön panjur detayları, modelin dinamik karakterini vurguluyor. Dikey hava girişleri ve aerodinamik ön tampon, modern tasarımın yanı sıra aracın verimliliğini artırıyor. Arka tasarım, sonsuz iyi şansı simgeleyen “8” formundaki stop lambalarıyla estetik çizgiyi tamamlıyor.

MODERN VE KONFORLU İÇ MEKAN

ATTO 2’nin iç tasarımı, modern çizgileri ve kaliteli malzemeleri geometrik bir tema ile bir araya getiriyor. Ön panel, BYD’nin fütüristik tasarım anlayışını yansıtıyor. Kabin ve kapı içlerinde kullanılan yumuşak dokulu malzemeler, konforu artırıyor. Orta konsoldaki çift bardaklık ve geniş saklama alanları, iç mekâna zarif bir dokunuş katıyor. Panoramik cam tavan, kabine aydınlık bir atmosfer kazandırarak geniş bir görüş açısı sunuyor. Ek olarak, BYD ATTO 2’de sürüş deneyimini kişiselleştirmek için Eco, Normal, Spor ve Kar olmak üzere dört farklı sürüş modu bulunuyor.

ÜST DÜZEY GÜVENLİK SİSTEMLERİ

BYD’nin tüm modelleri, gelişmiş güvenlik sistemleriyle dikkat çekiyor. ATTO 2, sürücü ve ön yolcu hava yastıkları, ön yan hava yastıkları ve tam boy yan perde hava yastıkları ile kapsamlı bir koruma sunuyor. Geniş kapsamlı Sürücü Destek Sistemi, sürücü yorgunluk algılama sistemi (DFM), Adaptif ve Akıllı Hız Sabitleme Sistemi gibi donanımlarla güvenliği yükseltiyor. Bu sistemler, hem araç içindekiler hem de yayalar için en üst düzeyde koruma sağlıyor.

ÜSTÜN PERFORMANS VE ŞARJ OLANAĞI

ATTO 2, gelişmiş teknolojisi ve güçlü performansıyla elektrikli araç segmentine yeni bir standart getiriyor. Hem verimli hem de çevre dostu sürüş sunan model, geniş bir kullanıcı kitlesine hitap ediyor. Önde konumlandırılmış 130 kW gücündeki elektrik motoru, araca dinamizm kazandırıyor. 0’dan 100 km/s hıza sadece 7.9 saniyede ulaşıyor. Aracın hızlı şarj özellikleri, kullanıcı deneyimini artırıyor. 65 kW DC hızlı şarj desteği sayesinde batarya, kısa süreler içinde hızlıca şarj edilebiliyor. Ayrıca, ATTO 2, standart olarak ısı pompası ile donatılmış bir kompakt SUV.

YENİLİKÇİ FONKSİYONLAR VE TEKNOLOJİ

BYD, tüm modellerinde yenilikçi özellikler sunmayı hedefliyor. ATTO 2 de bu vizyonu yansıtıyor. 8.8 inçlik dijital gösterge paneli ve orta konsoldaki elektrikli dönebilir dokunmatik ekran ile donatılıyor. Donanımlar arasında vegan deri döşeme, 360 derece kamera ve elektrikli ön koltuklar gibi özellikler bulunuyor. Kullanıcılar, araca geleneksel anahtarın yanı sıra NFC kartıyla da erişim sağlayabiliyor. Ayrıca, gelişmiş akıllı sesli asistan ile donatılan ATTO 2 modeli, kullanıcılara önemli fonksiyonları sesli olarak kontrol etme imkanı sunuyor. Araç Enerji Paylaşım (VtoL) teknolojisi, günlük yaşamda önemli bir pratiklik sağlıyor. Bu teknoloji, araçtan çeşitli elektrikli cihazları çalıştırmak için güç elde etmeyi mümkün kılıyor.