BYD’de 2020’den Bu Yana İlk

ELEKTRİKLİ ARAÇ ÜRETİMİNDE DÜŞÜŞ

Dünyanın en büyük elektrikli araç üreticisi BYD, ağustos ayında üretiminin bir önceki yıla göre yüzde 3,78 azaldığını duyurdu. Bu durum, temmuz ayındaki düşüşün ardından geldi ve şirket için 2020’den itibaren üst üste yaşanan ikinci aylık gerileme oldu.

İÇ PAZARDAKİ DARALMA ETKİLİ

Üretim azalmasının başlıca nedeni, toplam satışların yaklaşık yüzde 80’ini oluşturan Çin iç pazarındaki daralma. BYD’nin yurtiçi satışları, yıllık bazda yüzde 14,3 düşerek üst üste dördüncü aylık gerilemeyi kaydetti.

Bu veriler, BYD’nin 2025 yılı için belirlediği 5,5 milyon adetlik satış hedefini riske atıyor. Analistler, şirketin yıl sonu satış tahminini 4,9 milyon adede çekerek aşağı yönlü revize etti.