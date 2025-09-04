Byd’de Üretim Düşüşü İki Aylık

ÜRETİMDEKİ AZALMA

Dünyanın en büyük elektrikli araç üreticisi BYD, ağustos ayı üretiminin, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,78 azaldığını duyurdu. Bu düşüş, temmuz ayındaki üretim gerilemesinin ardından geldi ve şirketin 2020 yılından bu yana üst üste iki ay süren ilk üretim azalması oldu.

ÇİN PAZARINDA DURGUNLUK

Üretimdeki düşüşün başlıca nedeni, toplam satışların yaklaşık yüzde 80’ini oluşturan Çin iç pazarındaki zayıflık. BYD’nin yurt içi satışları, bir önceki yıla göre yüzde 14,3 azalarak dördüncü ay üst üste bir gerileme yaşadı.

Bu veriler, BYD’nin 2025 yılı için belirlediği 5,5 milyon adetlik satış hedefine tehlike oluşturuyor. Analistler, şirketin yıl sonu satış tahminini 4,9 milyon adede düşürerek revize etti.