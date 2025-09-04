Gündem

Byd’de Üretim Düşüşü İki Aylık

byd-de-uretim-dususu-iki-aylik

ÜRETİMDEKİ AZALMA

Dünyanın en büyük elektrikli araç üreticisi BYD, ağustos ayı üretiminin, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,78 azaldığını duyurdu. Bu düşüş, temmuz ayındaki üretim gerilemesinin ardından geldi ve şirketin 2020 yılından bu yana üst üste iki ay süren ilk üretim azalması oldu.

ÇİN PAZARINDA DURGUNLUK

Üretimdeki düşüşün başlıca nedeni, toplam satışların yaklaşık yüzde 80’ini oluşturan Çin iç pazarındaki zayıflık. BYD’nin yurt içi satışları, bir önceki yıla göre yüzde 14,3 azalarak dördüncü ay üst üste bir gerileme yaşadı.

Bu veriler, BYD’nin 2025 yılı için belirlediği 5,5 milyon adetlik satış hedefine tehlike oluşturuyor. Analistler, şirketin yıl sonu satış tahminini 4,9 milyon adede düşürerek revize etti.

ÖNEMLİ

Gündem

Ukrayna, NATO Toprağında Silah Fabrikası Açıyor

Ukrayna'nın Fire Point firması, Danimarka'daki F-16 üssünün bulunduğu alanda silah üretim tesisi kurmayı planlıyor. Rusya'nın bu duruma karşılık casusluk faaliyetleri başlatması bekleniyor.
Gündem

7 Yüzme Havuzu, 126 Oda Var

Silvio Berlusconi'nin Afrika'dan esinlenerek düzenlediği "Bunga bunga" seks partilerine ev sahipliği yapan villası, satışa sunuluyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.