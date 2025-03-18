BYD’den 5 Dakikada Şarj Devrimi

YENİ ŞARJ TEKNOLOJİSİ DUYURULDU

Çin merkezli elektrikli araç üreticisi BYD, benzinli araçlarla aynı hızda şarj edilmeyi sağlayan çığır açan bir teknoloji geliştirdi. Şirket, yeni “süper e-platformu” sayesinde 1.000 kilovat (kW) şarj kapasitesine ulaşmayı başardı. Bu teknoloji ile sadece beş dakikalık şarj süresinde 400 kilometre menzil sunmayı vaat ediyor. Tesla’nın 500 kW’lık süper şarj cihazlarının kapasitesini iki katına çıkaran bu sistem, elektrikli araçların yaygınlaşmasının en büyük engellerinden biri olan uzun şarj sürelerini tarihe gömebilir.

ULTRA HIZLI ŞARJ STANDARTI

BYD’nin tanıttığı bu ultra hızlı şarj teknolojisi, elektrikli araç sektöründe önemli bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor. İlk merhalede Han L sedan ve Tang L SUV modellerinde kullanılacak olan bu sistem, 270 bin yuan’dan (yaklaşık 37 bin 330 dolar) başlayan fiyatlarla alıcılarıyla buluşacak. Şirket, bu yenilikle kullanıcıların şarj süreleri ile ilgili kaygılarını ortadan kaldırmayı amaçlıyor. BYD Başkanı Wang Chuanfu, “Elektrikli araçlar artık benzinli araçlar gibi kısa sürede şarj olabilecek” ifadeleriyle teknolojinin potansiyelini vurguladı.

ŞARJ İSTASYONU AĞI GELİYOR

BYD, yeni şarj mimarisini desteklemek için 4 binden fazla ultra hızlı şarj istasyonu kurmayı planlıyor. Şu anki BYD araç sahipleri, genellikle üçüncü taraf operatörlerin veya diğer markaların istasyonlarını kullanıyordu. Ancak bu yeni ağın tamamlanma tarihi ve toplam yatırım maliyeti henüz netleşmedi. Yeni altyapının tamamlanması, BYD’nin pazar liderliğini pekiştirmesi açısından önemli bir adım olarak görülüyor.

HİSSELERDE ÖNEMLİ ARTIŞ

BYD’nin bu teknolojik gelişimi finans piyasalarında da etkili oldu. Hong Kong borsasında Salı günü hisseler yüzde 6’ya varan artışla işlem gördü ve şirketin piyasa değeri yaklaşık 162 milyar dolara ulaştı. Bu değer, Ford, General Motors ve Volkswagen’in toplam piyasa değerini de geçerek dikkat çekti. Geçen yıl 4,2 milyon araç satışı gerçekleştiren BYD, 2025 yılı hedefini 5-6 milyon araç olarak belirledi.

TESLA ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

BYD’nin hızlı şarj teknolojisi, Tesla üzerinde olumsuz etkiler yaratabilir. Satış hedeflerine ulaşmakta zorlanan ve otonom araç projeleri ile ilgili baskı altında kalan Tesla, piyasa değerinin son dönemde ciddi bir şekilde düşüş yaşadığı görülüyor. Aralık ayındaki zirve değerinden neredeyse yarıya inen Tesla, BYD’nin bu atılımıyla rekabette geri planda kalma riski taşıyor. Sektör uzmanları, bu teknolojinin elektrikli araç pazarındaki dengeleri köklü bir şekilde değiştirebileceğini düşünüyor.