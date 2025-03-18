BYD’den Elektrikli Araçlara Şarj Devrimi

ÇİN’DEN DEV BİR YENİLİK

Çinli elektrikli araç üreticisi BYD, şarj sürelerini benzinli araçların yakıt dolum süresine eşitleyen devrim niteliğinde bir teknoloji geliştirdi. Yeni “süper e-platformu” ile 1.000 kilovat (kW) şarj kapasitesine ulaşan firma, sadece beş dakika içerisinde 400 kilometre menzil sunmayı vaadediyor. Tesla’nın 500 kW’lık süper şarj cihazlarını iki katına çıkaran bu sistem, elektrikli araçların yaygınlaşmasındaki uzun şarj süreleri sorununu tarihe karıştırmayı hedefliyor.

5 DAKİKADA 400 KM: YENİ ŞARJ STANDARDI

BYD’nin tanıttığı ultra hızlı şarj teknolojisi, elektrikli araç endüstrisinde bir dönüm noktası kabul ediliyor. İlk aşamada Han L sedan ve Tang L SUV modellerinde kullanılacak olan bu sistem, 270 bin yuan’dan (yaklaşık 37 bin 330 dolar) başlayan fiyatlarla tüketicilere sunulacak. Şirket, bu yenilikle kullanıcıların şarj etme kaygısını tamamen ortadan kaldırmayı amaçlıyor. BYD Başkanı Wang Chuanfu, “Elektrikli araçlar artık benzinli araçlar gibi kısa sürede şarj olabilecek” diyerek teknolojinin gücünü vurguladı.

4 BİN ŞARJ İSTASYONU YOLDA

BYD, yeni şarj altyapısını desteklemek için 4 binden fazla ultra hızlı şarj istasyonu kuracağını duyurdu. Daha önce BYD sahipleri çoğunlukla üçüncü taraf operatörlerin veya diğer üreticilerin istasyonlarını kullanıyordu. Ancak, bu yeni ağın ne zaman tamamlanacağı ve toplam yatırım maliyeti henüz netleşmedi. Altyapının tamamlanması, BYD’nin pazar liderliğini güçlendirmesi açısından oldukça önemli görülüyor.

BYD HİSSELERİ UÇUŞTA

BYD’nin bu atılımı, finans piyasalarında da önemli bir etki yarattı. Salı günü Hong Kong borsasında hisseler, yüzde 6’ya kadar yükselerek açıldı ve şirketin piyasa değeri yaklaşık 162 milyar dolara kadar ulaştı. Bu rakam, Ford, General Motors ve Volkswagen’in toplam piyasa değerlerinden daha fazla oldu. Geçtiğimiz yıl 4,2 milyon araç satan BYD, 2025 hedefini 5-6 milyon araç olarak belirledi.

TESLA’YA DARBE Mİ?

BYD’nin hızlı şarj teknolojisi, Tesla’nın zor günler geçirmesine sebep olabilir. Hedeflerini yakalayamayan ve otonom araç projelerinde baskı altında kalan Tesla, piyasa değerinde ciddi bir kayıp yaşıyor. Aralık ayında ulaştığı 1,5 trilyon dolarlık zirveden neredeyse yarı yarıya bir gerileme gösteren Tesla, BYD’nin bu hamlesiyle rekabette geride kalma riski taşıyor. Sektör uzmanları, bu teknolojinin elektrikli araç pazarı üzerindeki dengeleri köklü biçimde değiştirebileceğini öngörüyor.