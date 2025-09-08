Gündem

BYD Fabrikası Yıl Sonunda Açılacak

ÇİN’DE YENİ FABRİKADA ÜRETİM BAŞLIYOR

Çinli otomotiv şirketi BYD, Macaristan’da açacağı yeni elektrikli araç fabrikasında 2025 yılı sonuna kadar üretim yapmaya başlayacağını açıkladı. BYD Başkan Yardımcısı Stella Li, Münih otomobil fuarında gerçekleşen basın toplantısında, “Bu, Avrupa’da kalıcı olduğumuzu gösteriyor.” ifadesini kullandı.

İLK MODEL DOLPHIN SURF OLACAK

Üretim bandından çıkan ilk otomobil modeli Dolphin Surf isimli kompakt elektrikli araç olacak. Bu detay, Reuters’ın Temmuz ayında BYD’nin Macaristan’daki seri üretimi 2026 yılına kadar ertelemeyi düşündüğü ve fabrikanın en azından ilk iki yıl boyunca kapasitesinin altında çalıştırılacağının haberinin ardından ortaya çıktı.

UeFa, Yeray Alvarez’e 10 Ay Men!

Athletic Bilbao'nun savunma oyuncusu Yeray Alvarez, Manchester United karşılaşması sonrası doping testinde yasaklı madde kullanımı nedeniyle 10 ay süreyle futboldan men edildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Öğrencilerle Fidan Dikti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Prof. Dr. Mümtaz Turhan Sosyal Bilimler Lisesi'nde ders zilini çaldı ve ardından öğrencilerle birlikte fidan dikti.

