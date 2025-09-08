Byd Fabrikasını Yıl Sonu Açıyor

ÇİN’DE YENİ ELEKTRİKLİ ARAÇ FABRİKASI AÇILIYOR

Çin merkezli otomotiv şirketi BYD, Macaristan’daki yeni elektrikli araç fabrikasında 2025 yılı sonuna kadar üretime başlayacağını açıkladı. BYD Başkan Yardımcısı Stella Li, Münih otomobil fuarında yapmış olduğu basın toplantısında, “Bu, Avrupa’da kalıcı olduğumuzu gösteriyor.” diyerek şirketin Avrupa pazarındaki hedeflerini vurguladı.

İLK MODEL DOLPHIN SURF OLACAK

Fabrikanın üretim bandından çıkan ilk model, Dolphin Surf adı verilen kompakt elektrikli otomobil olacak. Bu haber, Reuters’ın Temmuz ayında yaptığı bildiride yer alan BYD’nin Macaristan’daki seri üretimi 2026’ya kadar ertelemeyi düşündüğü ve tesisi ilk iki yıl boyunca kapasitesinin altında çalıştırma planları hakkında verdiği bilgilerle geldi.