Byd’nin Üretimi, 2020’den Beri Düştü

DÜNYA GENELİNDE ÜRETİMDE DÜŞÜŞ

Dünyanın en büyük elektrikli araç üreticisi BYD, ağustos ayında üretiminde bir önceki yıla göre yüzde 3,78’lik bir azalma yaşandığını açıkladı. Bu durum, temmuz ayındaki gerilemenin ardından gerçekleşti ve şirket tarihinde 2020’den beri üst üste görülen ikinci aylık üretim düşüşü oldu.

YURT İÇİ SATIŞLARDA DARALMA DEVAM EDİYOR

Üretimde yaşanan bu gerilemenin temel nedeni, toplam satışların yaklaşık yüzde 80’ini oluşturan Çin pazarındaki daralma. BYD’nin yurt içindeki satışları, yıllık bazda yüzde 14,3 oranında bir düşüş göstererek üst üste dördüncü aylık gerilemesini kaydetti.

SATIŞ HEDEFİ TEHLİKEDE

Bu veriler, BYD’nin 2025 yılı için belirlemiş olduğu 5,5 milyon adetlik yıllık satış hedefini tehlikeye atabiliyor. Analistler, şirketin yıl sonu satış tahminini 4,9 milyon adede revize ederek aşağı yönlü bir güncelleme yapmış durumda.