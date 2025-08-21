Byd Ortaklık Kurdu Ve Harekete Geçti

BYD’İN YENİ PERAKENDE SATIŞ NOKTALARI

BYD, tüm ülke genelinde bir satış ve servis ağı oluşturmak hedefiyle Finlandiya’nın çeşitli şehirlerinde perakende satış noktaları açmayı planlıyor. İskandinav ülkesindeki satış ve servis ağını güçlendirmek amacıyla BYD, Finlandiyalı otomotiv distribütörü Veho Group ile stratejik bir ortaklığa girdiğini duyurdu. Yapılan açıklamada, Bu ortaklık sayesinde Helsinki, Espoo, Tampere ve Turku’da yeni perakende satış noktaları açılacağı ifade edildi.

YEREL TÜKETİCİLERE HİZMET SUNMA HEDEFİ

Şirketten gelen bilgilere göre, iki taraf, yerel tüketicilere daha kolay satın alma, kullanım ve satış sonrası hizmetler sunma amacıyla Finlandiya’da geniş bir satış ve servis ağı oluşturacak. BYD Başkan Yardımcısı Stella Li, Finlandiya’nın Avrupa’nın dikkat çeken NEV pazarlarından biri olduğunu belirterek, “Veho ile yapılan ortaklık, daha fazla tüketicinin BYD modellerini yakından deneyimlemesini sağlayacak” dedi.

MODELLERİN TANITIMI

2023 senesinde Finlandiya binek araç pazarına giriş yapan BYD, ülkede saf elektrikli ve hibrit araçlarını da kapsayan sekiz model tanıttı. Ekim 2023’te BYD, Finlandiya’da Dolphin ve Seal modellerini piyasaya sunduğu esnada RSA firmasıyla bayi ortaklığı bulunuyordu. Şirket, şu anda RSA ile olan ortaklığının devam edip etmediği hakkında bilgi vermedi.

SATIŞ RAKAMLARI

BYD’nin Temmuz ayında sattığı NEV sayısı 344 bin 296 olarak kaydedildi. Bu rakam, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 0,56 artış, ancak bir önceki aya kıyasla yüzde 10,01 düşüş göstermektedir. Temmuz ayında yurt dışına satılan araç sayısı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 169 artış göstermesine rağmen, Haziran ayına göre yüzde 10,34 düşmüştür.