Byd Üretimi İki Aylık Düşüşte

DÜNYA ÇAPINDA ÜRETİM DÜŞÜŞÜ YAŞANIYOR

Dünya genelinde en büyük elektrikli araç üreticisi olan BYD, ağustos ayında üretiminin bir önceki yıla göre yüzde 3,78 azaldığını duyurdu. Bu azalma, temmuz ayında yaşanan düşüşün hemen ardından geldi ve şirket için 2020 yılından bu yana üst üste gelen ikinci aylık üretim düşüşünü oluşturuyor.

ÇİN PAZARINDA DARALMA GÖRÜLÜYOR

Üretimdeki bu gerilemenin en büyük sebebi, toplam satışlarının yaklaşık yüzde 80’ini oluşturan Çin iç pazarındaki daralma. BYD, yurt içi satışlarının yıllık bazda yüzde 14,3 düşerek üst üste dördüncü ayda da gerileme kaydettiğini belirtiyor.

Bu veriler, BYD’nin 2025 yılı için belirlediği 5,5 milyon adet satış hedefinin zora girmesine neden oluyor. Analistler, şirketin yıl sonu satış tahminini 4,9 milyon adede çekerek aşağı yönlü bir revizyon yapmış durumda.

