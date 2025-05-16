C. Başk. Erdoğan, Tiran’a Gidiyor

ERDOĞAN’IN TİRA’N ZİYARETİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yoğun diplomasisini sürdürüyor. Bugün Arnavutluk’un başkenti Tiran’a gidecek olan Erdoğan, Avrupa Siyasi Topluluğu Altıncı Zirvesi’ne katılım sağlıyor.

ZİRVENİN KATILIMCILARI

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk’un ev sahipliğinde düzenlenecek olan Avrupa Siyasi Topluluğu Altıncı Zirvesi’ne katılmak üzere bugün (16 Mayıs Cuma) Tiran’a bir ziyaret gerçekleştireceklerdir.” ifadelerine yer verdi. Zirve, Avrupa Birliği üyesi ve aday ülkelerin yanı sıra diğer Avrupa ülkelerinin Devlet ve Hükümet Başkanları ile AB kurumlarının liderleri, NATO, AGİT ve Avrupa Konseyi Genel Sekreterlerini bir araya getirecek.

TEMEL GÖRÜŞMELER

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Yeni Bir Dünyada Yeni Avrupa: Birlik-İş birliği- Ortak Eylem” temasıyla düzenlenecek Zirve Ana Oturumuna hitap edecek. Zirve çerçevesinde Cumhurbaşkanının Avrupalı muhataplarıyla yapacağı görüşmelerde, bölgesel ve küresel çatışmaların barışçıl çözüm yöntemleri ile Avrupa’nın güvenlik, istikrar ve refahıyla ilgili konular üzerinde değerlendirmelerde bulunması bekleniyor.