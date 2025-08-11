C. Söyüncü’nün Yeni Adresi Arabistan

ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ’DE BİTİŞ

Fenerbahçe’de Çağlar Söyüncü’nün zamanı sona eriyor. Sarı-lacivertlilerin kadrosundan ayrılmaya hazırlanan milli futbolcunun yeni takımı ise belli oldu. Fenerbahçe, geçtiğimiz sezonun devre arasında kiralanan Milan Skriniar’ın bonservisini aldı.

SAVUNMA HATTI DEĞİŞİYOR

Bununla birlikte, savunma hattında bazı oyuncularla yolları ayırmak isteyen yönetim, Çağlar Söyüncü’ye veda ediyor. Arabistan medyasında çıkan haberlere göre, bazı Suudi kulüplerinin Çağlar Söyüncü’nü transfer etmek için ilgilendiği ifade ediliyor. Söyüncü’nün yeni sezonda hangi takımda forma giyeceği netleşmeye başladı.